Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель ( тыс. манат)
|1
|IBA
|6 012 172,00
|2
|PASHA Bank
|2 382 090,00
|3
|Kapital Bank
|1 916 456,00
|4
|Xalg Bank
|1 098 899,63
|5
|Bank Respublika
|551 816,00
|6
|ASB Bank
|432 707,80
|7
|Rabitabank
|404 256,00
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|288 029,81
|9
|Bank of Baku
|284 042,00
|10
|Atabank
|269 591,40
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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