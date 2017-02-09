Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель ( тыс. манат) 1 IBA 6 012 172,00 2 PASHA Bank 2 382 090,00 3 Kapital Bank 1 916 456,00 4 Xalg Bank 1 098 899,63 5 Bank Respublika 551 816,00 6 ASB Bank 432 707,80 7 Rabitabank 404 256,00 8 YapiKredi Bank Azerbaijan 288 029,81 9 Bank of Baku 284 042,00 10 Atabank 269 591,40

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