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    Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель ( тыс. манат)
    1 IBA 6 012 172,00
    2 PASHA Bank 2 382 090,00
    3 Kapital Bank 1 916 456,00
    4 Xalg Bank 1 098 899,63
    5 Bank Respublika 551 816,00
    6 ASB Bank 432 707,80
    7 Rabitabank 404 256,00
    8 YapiKredi Bank Azerbaijan 288 029,81
    9 Bank of Baku 284 042,00
    10 Atabank 269 591,40

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