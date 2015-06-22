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    ​Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının depozit portfelinin 2015-ci il aprelin 1-nə olan həcminə görə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfelinin həcminə (01.04.2015-ci il) görə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli
    (min manat)
    1 PAŞA Bank 694 416,13              
    2 Kapital Bank 629 786,69
    3 Unibank 525 567,13
    4 Atabank 523 925,50
    5 Bank of Baku 459 165,58
    6 Bank Respublika         433 666,00
    7 ASB Bank 329 162,86
    8 Access Bank
    		 297 795,33
    9 Bank Technique
    		 291 931,15
    10 Azər-Türk Bank 283 515,16

    *Qeyd edək ki, tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.

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