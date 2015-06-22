​Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının depozit portfelinin 2015-ci il aprelin 1-nə olan həcminə görə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfelinin həcminə (01.04.2015-ci il) görə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli
(min manat)
|1
|PAŞA Bank
|694 416,13
|2
|Kapital Bank
|629 786,69
|3
|Unibank
|525 567,13
|4
|Atabank
|523 925,50
|5
|Bank of Baku
|459 165,58
|6
|Bank Respublika
|433 666,00
|7
|ASB Bank
|329 162,86
|8
|Access Bank
|297 795,33
|9
|Bank Technique
|291 931,15
|10
|Azər-Türk Bank
|283 515,16
*Qeyd edək ki, tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
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