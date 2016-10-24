Azərbaycan banklarının əksəriyyəti dolları limitlə satır - MONİTORİNQ

Bakı. 24 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər kommersiya bankları ABŞ dollarının nağd satışına limit tətbiq edib. Bu "Report"un bankların Çağrı Mərkəzləri ("Call Center") ilə apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub.
Dollar limitinin məbləği 200 dollardan 50 min dollara qədər dəyişir. Bankların bir qismi Amerika valyutasının satışını limitsiz həyata keçirdiyi halda, bəziləri ümumiyyətlə dollar satmır. Beləliklə, Azərbaycan banklarında satışla bağlı son vəziyyət aşağıdakı kimidir:
|№
|Kommersiya bankı
|Nağd dolların maksimal satış limiti
|1
|Accessbank
|1 000 dollar
|2
|AFB Bank
|500 dollar
|3
|AGBank
|Limitsiz
|4
|Amrahbank
|Limitsiz
|5
|Atabank
|500 dollar
|6
|IBAR
|Limitsiz
|7
|Azerbaijan Industrial Bank
|Limitsiz
|8
|Azer-Turk Bank
|Satış yoxdur
|9
|Bank Eurasia
|Limitsiz
|10
|Bank of Baku
|Limitsiz
|11
|Bank BTB
|Limitsiz
|12
|Bank Respublika
|5 000 dollar
|13
|Bank Silkway
|Limitsiz
|14
|Bank VTB (Azerbaijan)
|Satış yoxdur
|15
|Caspian Development Bank
|1 000 dollar
|16
|Demirbank
|5 000 dollar
|17
|Expressbank
|500 dollar
|18
|Gunaybank
|Satış yoxdur
|19
|Xalg Bank
|1 000 dollar
|20
|Kapital Bank
|20 min dollar
|21
|Bank Melli Iran-Baku
|Limitsiz
|22
|Muganbank
|500 dollar
|23
|Nakhchivanbank
|500 dollar
|24
|NBC Bank
|Limitsiz
|25
|Nikoil Bank
|Limitsiz
|26
|Pakistan National-Baku
|Satış yoxdur
|27
|Pasha Bank
|Yalnız korporativ müştərilərə satılır
|28
|Rabitabank
|Limitsiz
|29
|Turanbank
|50 000 dollar
|30
|Unibank
|5 000 dollar
|31
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|200 dollar
|32
|Ziraat Bank (Azerbaijan)
|500 dollar
Namiq HüseynovXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş