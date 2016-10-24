 Yuxarı
    Bağlamaq

    Azərbaycan banklarının əksəriyyəti dolları limitlə satır - MONİTORİNQ

    Report agentliyi nağd dolların rəsmi satış bazarının monitorinqini aparıb

    Bakı. 24 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər kommersiya bankları ABŞ dollarının nağd satışına limit tətbiq edib. Bu "Report"un bankların Çağrı Mərkəzləri ("Call Center") ilə apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub.

    Dollar limitinin məbləği 200 dollardan 50 min dollara qədər dəyişir. Bankların bir qismi Amerika valyutasının satışını limitsiz həyata keçirdiyi halda, bəziləri ümumiyyətlə dollar satmır. Beləliklə, Azərbaycan banklarında satışla bağlı son vəziyyət aşağıdakı kimidir:

    Kommersiya bankı  Nağd dolların maksimal satış limiti
    1 Accessbank 1 000 dollar
    2 AFB Bank 500 dollar
    3 AGBank Limitsiz
    4 Amrahbank Limitsiz
    5 Atabank 500 dollar
    6 IBARLimitsiz
    7 Azerbaijan Industrial Bank Limitsiz
    8 Azer-Turk Bank Satış yoxdur
    9 Bank EurasiaLimitsiz
    10 Bank of Baku Limitsiz
    11 Bank BTB Limitsiz
    12 Bank Respublika 5 000 dollar
    13 Bank Silkway Limitsiz
    14 Bank VTB (Azerbaijan) Satış yoxdur
    15 Caspian Development Bank 1 000 dollar
    16 Demirbank 5 000 dollar
    17 Expressbank 500 dollar
    18 Gunaybank Satış yoxdur
    19 Xalg Bank 1 000 dollar
    20 Kapital Bank 20 min dollar
    21 Bank Melli Iran-BakuLimitsiz
    22 Muganbank 500 dollar
    23 Nakhchivanbank 500 dollar
    24 NBC Bank Limitsiz
    25 Nikoil Bank Limitsiz
    26 Pakistan National-Baku Satış yoxdur
    27 Pasha Bank Yalnız korporativ müştərilərə satılır
    28 Rabitabank Limitsiz
    29 Turanbank 50 000 dollar
    30 Unibank 5 000 dollar
    31 YapiKredi Bank Azerbaijan 200 dollar
    32 Ziraat Bank (Azerbaijan) 500 dollar
    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi