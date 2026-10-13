İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:40
    Yapı Kredi Bank Azərbaycan maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 9,247 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,9 % çoxdur.

    9 ayda "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın gəlirləri 76,13 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 30,5 % çox), xərcləri 57,391 milyon manat (30,8 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 6,97 milyon manat (28,1 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 2,522 milyon manat (91,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın aktivləri 1 milyard 8,938 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 53,5 % çoxdur. Bunun 532,555 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 31,5 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın öhdəlikləri 62,8 % artaraq 872,496 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 43,6 % artaraq 630,603 milyon manat, balans kapitalı isə 12,8 % artaraq 136,442 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" 1998-ci ildə (əvvəlki "Koçbank (Azərbaycan)", 2007-ci ildə rebrendinq edilib) yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 55,381 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,8 %-i Türkiyənin "Yapı Kredi Bankı"na, 0,01 %-i "Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler" şirkətinə, 0,01 %-i isə "Yapı Kredi Finansal Kiralama" şirkətinə məxsusdur.

    Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC Maliyyə hesabatı Məcmu xalis mənfəət
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti