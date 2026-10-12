İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xankəndiyə investisiya qoyuluşu 4 dəfəyə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:51
    Xankəndiyə investisiya qoyuluşu 4 dəfəyə yaxın artıb

    2025-ci ildə Xankəndi şəhərində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 333 milyon 784,3 min manat təşkil edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 3,7 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Xankəndinin də daxil olduğu Qarabağ iqtisadi rayonunda əsas kapitala 2 milyard 268 milyon 434,2 min manat (1 il əvvələ nisbətən 12,6 % az), o cümlədən Ağcabədi rayonunda – 24 milyon 853,1 min manat (2,1 dəfə çox), Ağdam rayonunda – 784 milyon 582,1 min manat (10,5 % az), Ağdərə rayonunda – 62 milyon 128,2 min manat (28 % çox), Bərdə rayonunda – 16 milyon 605,4 min manat (1,6 % çox), Füzuli rayonunda – 276 milyon 447,5 min manat (49,1 % az), Xocalı rayonunda – 186 milyon 970,1 min manat (3 dəfə çox), Xocavənd rayonunda – 162 milyon 509,9 min manat (29 % çox), Şuşa rayonunda – 385 milyon 458,8 min manat (48 % az), Tərtər rayonunda – 35 milyon 94,8 min manat (55,4 % az) dəyərində investisiya qoyuluşu həyata keçirilib.

    İnvestisiya qoyuluşu Dövlət Statistika Komitəsi Qarabağ iqtisadi rayonu Xankəndi
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti