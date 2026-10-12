Xankəndiyə investisiya qoyuluşu 4 dəfəyə yaxın artıb
- 12 oktyabr, 2026
- 17:51
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2025-ci ildə Xankəndi şəhərində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 333 milyon 784,3 min manat təşkil edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 3,7 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Xankəndinin də daxil olduğu Qarabağ iqtisadi rayonunda əsas kapitala 2 milyard 268 milyon 434,2 min manat (1 il əvvələ nisbətən 12,6 % az), o cümlədən Ağcabədi rayonunda – 24 milyon 853,1 min manat (2,1 dəfə çox), Ağdam rayonunda – 784 milyon 582,1 min manat (10,5 % az), Ağdərə rayonunda – 62 milyon 128,2 min manat (28 % çox), Bərdə rayonunda – 16 milyon 605,4 min manat (1,6 % çox), Füzuli rayonunda – 276 milyon 447,5 min manat (49,1 % az), Xocalı rayonunda – 186 milyon 970,1 min manat (3 dəfə çox), Xocavənd rayonunda – 162 milyon 509,9 min manat (29 % çox), Şuşa rayonunda – 385 milyon 458,8 min manat (48 % az), Tərtər rayonunda – 35 milyon 94,8 min manat (55,4 % az) dəyərində investisiya qoyuluşu həyata keçirilib.