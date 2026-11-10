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    "Xalq Sığorta"nın aktivləri 2 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:20
    Xalq Sığortanın aktivləri 2 %-dən çox azalıb

    "Xalq Sığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 5,74 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % çoxdur.

    9 ayda "Xalq Sığorta"nın gəlirləri 27,907 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 14,2 % çox), xərcləri 21,381 milyon manat (13,1 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 786 min manat (2,9 dəfə çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "Xalq Sığorta"nın aktivləri 95,512 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 2,4 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 2,8 % artaraq 33,73 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 2,1 % azalaraq 61,782 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Xalq Sığorta" 2004-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 58,75 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 50 %-i "İdeal Business Co." MMC-yə, 50 %-i isə "Euro Standard" MMC-yə ("Xalq Bank" ASC-nin 33,85 %-lik səhmdarı) məxsusdur.

    Xalq Sığorta ASC Maliyyə hesabatı
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