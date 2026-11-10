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    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 10 noyabr, 2026
    • 16:45
    PAŞA Həyat Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Həyat Sığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 41,147 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 % çoxdur.

    9 ayda "PAŞA Həyat Sığorta"nın gəlirləri 651,154 milyon manat (23,4 % çox), xərcləri 598,915 milyon manat (25,8 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 11,092 milyon manat (3 % az) təşkil edib.

    Bu il iyulun 1-nə "PAŞA Həyat Sığorta"nın aktivləri 769,507 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 6,8 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 7,2 % azalaraq 646,679 milyon manata, balans kapitalı isə 4,3 % azalaraq 122,828 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Həyat Sığorta" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 40,25 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsusdur.

    PAŞA Həyat Sığorta Maliyyə hesabatı
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