İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:15
    PAŞA Bankın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Noyabrın 16-da "PAŞA Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq müvafiq telekommunikasiya vasitəsi ilə məsafədən olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə Bankın emissiya etdiyi səhmlərin kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilməsinin ("IPO") yekunları nəzərə alınmaqla kredit təşkilatının nizamnamə kapitalının artırılması, bununla əlaqədar nizamnaməyə müvafiq dəyişikliyin edilməsi, "Banklar haqqında" qanuna uyğun olaraq nizamnaməyə dəyişikliyin edilməsinə razılıq verilməsi üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) müraciət edilməsi, ediləcək dəyişikliyin imzalanması səlahiyyətinin, səhmdarların ümumi yığıncağının qərarının icrası ilə bağlı bütün zəruri addımların atılması, AMB-yə, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət edilməsi, bütün dövlət və qeyri-dövlət orqanları qarşısında "PAŞA Bank"ın təmsil edilməsi, bütün zəruri sənədlərin imzalanması, müraciətlərin edilməsi səlahiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Quliyev Cavid Həsən oğluna həvalə edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Bankın səhmlərinin 53,97 %-i daxil olduğu "PAŞA Maliyyə Holdinqi" MMC-yə, 26,77 %-i "Bless" MMC-yə, 9,5 % Arif Paşayevə, 5 %-i 18 minə yaxın fiziki şəxsə, 4,76 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

    Cavid Quliyev PAŞA Bank ASC Səhmdarların yığıncağı Nizamnamə kapitalı
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti