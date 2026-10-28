İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    NK aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsinə dair qərar verib

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:47
    NK aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsinə dair qərar verib

    Nazirlər Kabineti (NK) "Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, vəsaitlərin büdcəyə daxil olmasını təmin edən orqanlar artıq ödənilmiş, habelə rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və ya) ödəniş əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları ilə bağlı addımlarında Vergi Məcəlləsinin 191.5-ci maddəsinə əsasən hesablanmış aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsini də nəzarə alacaqlar.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti İcbari Tibbi Sığorta
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:18
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:09
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:05
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzub
    Futbol
    19:04
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    18:57
    Video
    İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4
    Digər ölkələr
    18:55
    Foto
    İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib
    Xarici siyasət
    18:50
    AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"
    Maliyyə
    18:50
    Foto
    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti