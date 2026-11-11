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    Nazir: "Sosial sığorta borclarının yaranma səbəbləri araşdırılmalıdır"

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:03
    Nazir: Sosial sığorta borclarının yaranma səbəbləri araşdırılmalıdır

    Sosial sığorta vəsaitləri vətəndaşların pensiya təminatı ilə bağlı hüquqlarını formalaşdıran vəsaitlərdir və onların dövlət qərarı ilə birtərəfli qaydada silinməsi və ya başqa formada sərəncam verilməsi yolverilməzdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan hüquqları və Regional məsələlər komitələrinin birgə iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazir deyib ki, bələdiyyələrin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna borclarının ödənilməməsi həmin bələdiyyələrdə çalışan işçilərin gələcək pensiya təminatına mənfi təsir göstərə bilər:

    "Ona görə də borcların ləğvi, silinməsi müzakirə mövzusu deyil və ola da bilməz. Bu, vətəndaşın haqqıdır və həmin haqq ödənilməlidir. Borcların yaranma səbəbləri araşdırılmalıdır. Çünki onların yaranması birbaşa qanun pozuntusudur.

    Yəni bu borcların yaranmasına səbəb olan qurum birbaşa qanun pozuntusuna yol verib. Sosial sığorta haqqı qanunvericiliyə uyğun olaraq əməkhaqqı ödənilərkən ödənilməlidir. Necə olub ki, əməkhaqları ödənilib, lakin həmin vətəndaşların sosial sığorta haqları ödənilməyib?"

    S.Babayev bildirib ki, bu məsələnin birgə müzakirəsini təklif edəcək:

    "İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də ortaq təkliflə çıxış edə bilərlər ki, necə edək, növbəti dövrlərdə borcların bağlanması üzərində işləyə bilək".

    Sahil Babayev Sosial sığorta daxilolmaları
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