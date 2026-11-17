Nazir: "Özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı 6 %-ə yaxın artıb"
- 17 noyabr, 2026
- 15:23
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı 5,8 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" və "İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, əmək və məşğulluq altsisteminin məlumatlarına əsasən, ölkə üzrə əmək müqavilələrinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,2 % artıb: "Bu baxımdan xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, məşğulluğun strukturunda özəl sektorun payının artırılması istiqamətində davamlı dəyişikliklər baş verir. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı 5,8 % və ya 59 min artıb".
Nazir qeyd edib ki, bununla yanaşı, əmək və məşğulluq altsisteminin məlumatlarına əsasən, ölkə üzrə əməkhaqqı fondu cari ildə 8, 5% artıb: "Cari ildə bir sıra istiqamətlər üzrə əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib, dövlət qulluqçularının, Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və səhiyyə sistemində çalışan işçilərin əməkhaqlarında artımlar həyata keçirilib. Ümumilikdə, nazirlik tərəfindən əhalinin 22 %-nə, yəni 2,2 milyon nəfərə aylıq əsasda 9 milyon manat məbləğində ödəniş edilir".