Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 37 % artıb
Maliyyə
- 18 noyabr, 2026
- 10:48
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 783 min manat vəsait daxil olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37,1 % çoxdur.
Bundan başqa, 10 ayda Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının icarəyə verilməsinə dair 168 yeni müqavilə bağlayıb. Bunlardan 109-u qeyri-yaşayış, 59-u isə torpaq sahələrinə aid olub. Həmçinin 205 icarə müqaviləsinin müddəti uzadılıb.
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