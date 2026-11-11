Milli Məclisdə əhalinin məşğulluğu ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsi təklif edilir
- 11 noyabr, 2026
- 11:52
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Milli Məclisdə əhalinin məşğulluğu ilə bağlı dinləmələr keçirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Ziyad Səmədzadə parlamentin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında çıxış edib.
"İş tapa bilməyən insanların məşğulluğunu necə təmin edəcəyimizi müzakirə etməliyik. Bunun üçün imkanlarımız və potensialımız var. Biz ixracatçı ölkəyik, sadəcə müəyyən məsələlərə birlikdə aydınlıq gətirməliyik. Demoqrafik siyasət, iqtisadi disproporsiyalar və məşğulluğun inkişaf istiqamətləri diqqət mərkəzində olmalıdır. Biz holdinq yaratmaqla bu məsələləri birdən-birə həll edə bilmərik. Məsələn, kənd təsərrüfatında məşğulluğun payı 35 %-dir, lakin bu sahənin ümumi məhsul istehsalında payı cəmi 6-7 % təşkil edir. Deməli, burada əmək məhsuldarlığı xeyli aşağıdır", - deyə o qeyd edib.
Komitənin sədri Musa Quliyev isə deyib ki, məşğulluqla bağlı dinləmələrin keçirilməsi iş planında olsa da, bunu payız sessiyasına etmək mümkün olmayacaq.