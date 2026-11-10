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    "Meqa Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 10 noyabr, 2026
    • 12:46
    Meqa Həyat Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Meqa Həyat Sığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 3,409 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 40,5 % çoxdur.

    9 ayda "Meqa Həyat Sığorta"nın gəlirləri 18,49 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 46,9 % çox), xərcləri 14,228 milyon manat (48,9 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 852 min manat (40,6 % çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "Meqa Həyat Sığorta"nın aktivləri 45,851 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,7 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 6,1 % azalaraq 27,727 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 19,75 % artaraq 18,124 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Meqa Həyat Sığorta" 2019-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 11 milyon manatdır. Şirkətin səhmdarı 100 % "Meqa Sığorta"dır.

    Meqa Həyat Sığorta ASC Maliyyə hesabatı
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