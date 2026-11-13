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    Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:54
    Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyi 114 hüquqi akt layihəsi hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin 9 aylıq hesabatında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu sənədlərin 90-ı təsdiqlənib.

    Hesabat dövründə hazırlanan hüquqi akt layihəsinin 20-si qanun, 27-si Prezidentin fərmanı, 22-si Nazirlər Kabinetinin qərarı, 41-i Nazirlər Kabinetinin sərəncamı, 4-ü Maliyyə Nazirliyinin Kollegiya qərarı olub.

    Həmçinin hesabat dövründə nazirliyə digər qurumlardan 1 148 hüquqi akt layihəsi daxil olub, 856 layihəyə rəy verilib, 292 layihəni nazirliyin rəhbərliyi vizalayıb, bundan başqa, qurumun əsas fəaliyyəti üzrə 534 daxili əmri imzalayıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
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