Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 14:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyi 114 hüquqi akt layihəsi hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin 9 aylıq hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, bu sənədlərin 90-ı təsdiqlənib.
Hesabat dövründə hazırlanan hüquqi akt layihəsinin 20-si qanun, 27-si Prezidentin fərmanı, 22-si Nazirlər Kabinetinin qərarı, 41-i Nazirlər Kabinetinin sərəncamı, 4-ü Maliyyə Nazirliyinin Kollegiya qərarı olub.
Həmçinin hesabat dövründə nazirliyə digər qurumlardan 1 148 hüquqi akt layihəsi daxil olub, 856 layihəyə rəy verilib, 292 layihəni nazirliyin rəhbərliyi vizalayıb, bundan başqa, qurumun əsas fəaliyyəti üzrə 534 daxili əmri imzalayıb.
Son xəbərlər
15:23
Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
15:18
Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"Biznes
15:09
İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıbDigər ölkələr
15:08
Foto
Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilibRegion
15:07
Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurubFərdi
14:58
Foto
Video
Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıbBiznes
14:56
Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaqElm və təhsil
14:55
Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyirRegion
14:54
Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıbMaliyyə