Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 1 500-dən çox müraciət qəbul edib
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 15:39
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyinin aparatına 1 559 müraciət daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin 9 aylıq hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, bunun, 1 158-i ərizə, 388-i şikayət, 13-ü təklif olub.
Hesabat dövründə nazirlikdə 80 vətəndaş qəbul edilib.
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