"Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub
Maliyyə
- 10 oktyabr, 2026
- 11:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Merd Alliance" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Xətai küçəsi, 8, nizamnamə kapitalı Bakıda valyuta mübadiləsi fəaliyyəti üçün müəyyən edilmiş minimum tələbə uyğun - 600 min manat, qanuni təmsilçisi isə Rəqsanə Abdulla qızı Məmmədovadır.
O, təxminən 1 il bundan əvvələ qədər "Level Leasing" ASC-nin səhmlərinin 10 %-nə nəzarət edib.
"Merd Alliance" hələ ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankından "exchange" lisenziyası almayıb.
Son xəbərlər
11:36
İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublarXarici siyasət
11:35
Foto
Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olubXarici siyasət
11:33
Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlibFərdi
11:33
Video
44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
11:32
Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdırXarici siyasət
11:26
Foto
Video
FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİBHadisə
11:23
"Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıbFutbol
11:14
"Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulubMaliyyə
11:06