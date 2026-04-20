İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi auditor seçib
Maliyyə
- 20 aprel, 2026
- 13:39
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.
Qalib şirkətə 37 760 manat ödəniləcək.
Ötən il də bu sorğunun qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" olub. Şirkətə 38 940 manat ödənilib.
