    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    • 20 aprel, 2026
    • 13:39
    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi auditor seçib

    İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 37 760 manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu sorğunun qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" olub. Şirkətə 38 940 manat ödənilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Maliyyə hesabatı Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı

