"İnnovasiyalar Mərkəzi" auditor seçir
Maliyyə
- 20 aprel, 2026
- 16:49
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə məxsus "İnnovasiyalar Mərkəzi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 45 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini mayın 1-nə qədər səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 36 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə mayın 1-də, saat 17:01-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Son xəbərlər
