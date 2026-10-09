Hesablama Palatası və DVX maliyyə hesabatlılığı sahəsində birgə müzakirə platforması yaradıb
- 09 oktyabr, 2026
- 18:37
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Dövlət maliyyəsinin effektiv idarə olunmasının, maliyyə nizam-intizamının möhkəmləndirilməsinin və şəffaflığın təmin edilməsi vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Palatanın və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin (DVX) birgə təşkilatçılığı ilə "Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində aktual məsələlər: vergi qanunvericiliyində yeniliklər və maliyyə hesabatlılığı üzrə əsas audit nəticələri" adlı keçirilən təlimdə deyib.
V. Gülməmmədov kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələrinə istinad edərək, maliyyə hesabatlılığı sahəsində aşkar edilmiş çatışmazlıq və uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasında müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin peşəkar bilik və bacarıqlarının fasiləsiz təkmilləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. O, eyni zamanda maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında qanunvericilik normalarına riayət olunmasının və məsuliyyət mexanizmlərinin gücləndirilməsinin xüsusi önəm kəsb etdiyini bildirib.
DVX rəisi Orxan Nəzərli öz çıxışında vergi qanunvericiliyinin praktikada tətbiqi ilə bağlı məsələlərə toxunub. O, Hesablama Palatası ilə DVX arasında həyata keçirilən birgə tədbirlərin təcrübə və informasiya mübadiləsinin genişlənməsinə, həmçinin dövlət maliyyəsinin idarə olunması sahəsinin inkişafına şərait yaratdığını bildrib.
Xidmət rəisi Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən vergi qanunvericiliyi sahəsində maarifləndirmə fəaliyyətlərinin diqqət mərkəzində saxlanıldığını, şəffaflığın təminatı baxımından vergi və maliyyə hesabatlılığına dair müzakirə platformasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Təlim zamanı vergi qanunvericiliyindəki yeniliklərlə bağlı təqdimatlar nümayiş olunub, maliyyə hesabatlılığı üzrə audit nəticələri barədə məlumatlar paylaşılıb, mövzular ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.