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    "Embafinans" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:40
    Embafinans BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Oktyabrın 28-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Embafinans" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 7 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının 4 milyon manatlıq ilk tranşının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.

    "Report" bu barədə birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 40 000 ədəd istiqraz abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdiriləcək. Abunə yazılışı 14-27 oktyabrda həyata keçiriləcək. Qiymətli kağızlar 12 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.

    Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Embafinans QSC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Bakı Fond Birjası QSC İstiqraz emissiyası
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