İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    DSMF-nin xərcləri 10 % artıb

    Maliyyə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 10:23
    DSMF-nin xərcləri 10 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) xərcləri ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 560,9 milyon manat və yaxud 10 % artıb.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, xərclərin 97 %-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.

    Əhaliyə ödənişlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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