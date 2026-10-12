DSMF-nin xərcləri 10 % artıb
Maliyyə
- 12 oktyabr, 2026
- 10:23
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) xərcləri ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 560,9 milyon manat və yaxud 10 % artıb.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, xərclərin 97 %-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.
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