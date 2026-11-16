İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:54
    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir

    Azərbaycanda dövlət proqramları üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatları büdcə sənədlərinə daxil edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydasına əsasən cari dövrədək 30-dan çox dövlət proqramı və digər strateji sənədlər qəbul edilib: "Bu sənədlərin maliyyə mənbəyi dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondları olub. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşməsi nəzərdə tutulan məqsədli proqramların bütün xərclərinin ayrıca sətirlər əks etdirilməsini, həmçinin büdcə sənədləşməsində proqramlıqla bağlı məlumatların daxil edilməyən proqramların da əlavə olunmasını təklif edirik. Eyni zamanda, gələcəkdə nəticə əsaslı büdcə islahatlarını genişləndirdikcə proqramlarla bağlı qeyri-maliyyə məlumatlarının da büdcə sənədləşməsinə daxil edilməsi proqramlıqla bağlı daha aydın təsəvvürün formalaşmasına xidmət edərdi".

    Vüqar Gülməmmədov Dövlət büdcəsi Milli Məclis Hesablama Palatası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:03
    ABB ölkəmizdə insan kapitalını araşdırıb
    Maliyyə
    12:57
    Rumıniya Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik danışıqlarını planlaşdırır
    Xarici siyasət
    12:55
    Azərbaycanda dövlət borcu strategiyasının yenilənməsi təklif olunur
    Maliyyə
    12:54
    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir
    Maliyyə
    12:54
    Foto
    Bakıda müasir əmək bazarı və məşğulluğa həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Sosial müdafiə
    12:54
    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
    Digər ölkələr
    12:54
    Hesablama Palatası: Cari xərclərin artım tempinə məhdudiyyət qoyulmalıdır
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    "PAŞA Həyat Sığorta" və "TABIA Group" sağlamlıq və rifah üzrə əməkdaşlıq edəcək
    Biznes
    12:52
    Sabah hava yağmursuz olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti