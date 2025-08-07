Haqqımızda

Dövlət Ehtiyatları Agentliyi auditor seçir

Dövlət Ehtiyatları Agentliyi auditor seçir Dövlət Ehtiyatları Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
Maliyyə
7 avqust 2025 13:03
Dövlət Ehtiyatları Agentliyi auditor seçir

Dövlət Ehtiyatları Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

“Report” xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 155 manatdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər təkliflərini avqustun 26-na qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 152 ünvanına təqdim edə bilərlər.

Təkliflərə avqustun 26-da, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

Xatırladaq ki, Dövlət Ehtiyatları Agentliyi Prezident İlham Əliyevin 7 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Агентство государственных резервов выбирает аудитора

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Fitch” Azərbaycanda pərakəndə kreditləşmənin artması fonunda risklər barədə xəbərdarlıq edir
“Fitch” Azərbaycanda pərakəndə kreditləşmənin artması fonunda risklər barədə xəbərdarlıq edir
7 avqust 2025 10:55
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2025)
7 avqust 2025 09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2025)
7 avqust 2025 08:58
Azərbaycan bankı dividend ödənişini 40 %-ə yaxın artırıb
Azərbaycan bankı dividend ödənişini 40 %-ə yaxın artırıb
6 avqust 2025 17:11
Azərbaycanda 7 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib
Azərbaycanda 7 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib
6 avqust 2025 15:32
“Birbank” kartlarında yeni dövr: limitsiz bonuslarla daha çox qazanmaq imkanı
“Birbank” kartlarında yeni dövr: limitsiz bonuslarla daha çox qazanmaq imkanı
6 avqust 2025 15:31
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 13 % artıb
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 13 % artıb
6 avqust 2025 15:30
Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 %-ə yaxın artıb
Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 %-ə yaxın artıb
6 avqust 2025 15:27
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 7 %-ə yaxın azalıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 7 %-ə yaxın azalıb
6 avqust 2025 15:25
ARDNF 7 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
ARDNF 7 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
6 avqust 2025 15:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi