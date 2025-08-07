Dövlət Ehtiyatları Agentliyi auditor seçir

Dövlət Ehtiyatları Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
“Report” xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 155 manatdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər təkliflərini avqustun 26-na qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 152 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə avqustun 26-da, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Xatırladaq ki, Dövlət Ehtiyatları Agentliyi Prezident İlham Əliyevin 7 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.