    "BOA Agency"nin səhmdarlarının sayı artıb

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:53
    Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmlərinin 50 %-nə nəzarət edən Yadulla Yusifov payını satıb, səhmlərinin qalan 50 %-nin sahibi Rüstəm Hacıyev isə payını azaldıb. 

    "Report" bu barədə şirkətin yarım illik idarəetmə hesabatına istinadən xəbər verir. 

    Hazırda "BOA Agency"ın səhmlərinin 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 60 %-i isə iki yeni səhmdara - İlkin Qəribli (40 %) və Ramin Hacıyevə (20 %) məxsusdur. Beləliklə, səhmdarların sayı 2-dən 3-ə yüksəlib. 

    Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır.

