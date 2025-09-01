"BOA Agency"nin səhmdarlarının sayı artıb
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2025
- 16:53
Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmlərinin 50 %-nə nəzarət edən Yadulla Yusifov payını satıb, səhmlərinin qalan 50 %-nin sahibi Rüstəm Hacıyev isə payını azaldıb.
"Report" bu barədə şirkətin yarım illik idarəetmə hesabatına istinadən xəbər verir.
Hazırda "BOA Agency"ın səhmlərinin 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 60 %-i isə iki yeni səhmdara - İlkin Qəribli (40 %) və Ramin Hacıyevə (20 %) məxsusdur. Beləliklə, səhmdarların sayı 2-dən 3-ə yüksəlib.
Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır.
Son xəbərlər
17:42
Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdirRegion
17:39
"CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edibBiznes
17:30
Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcəkFərdi
17:29
Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edibDigər ölkələr
17:22
Video
Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanırHadisə
17:21
"Azəripək" auditor seçirMaliyyə
17:18
Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:17
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıbİKT
17:15