İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Birbank Taksit" kartı ilə noyabr alış-verişlərinə əlavə 5 % bonus

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 15:54
    Birbank Taksit kartı ilə noyabr alış-verişlərinə əlavə 5 % bonus

    "Birbank Taksit" kartı sahibləri noyabr ayında alış-verişlərindən əlavə 5 % bonus qazana biləcəklər. Belə ki, 1–30 noyabr 2026-cı il tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində "Birbank Taksit" kartı ilə 30 AZN və daha çox məbləğdə edilən həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişlərinə əlavə 5 % bonus təqdim olunur.

    Kampaniya "Birbank Taksit" kartı istifadəçilərinə noyabr ayı ərzində alış-verişlərini daha sərfəli etməklə yanaşı, taksitli ödənişlərdən də bonus qazanmaq imkanı yaradır. Bu ayın endirim fürsətlərindən yararlanarkən "Birbank Taksit" kartı ilə alış-veriş edərək qazancınızı daha da artıra və kampaniya çərçivəsində əlavə 5 % bonus qazana bilərsiniz.

    Qeyd edək ki, kampaniya aylıq bonus kateqoriyası seçən və seçməyən bütün müştərilər üçün keçərlidir. Əlavə 5 % bonus mövcud bonus kateqoriyalarından əlavə hesablanır. Kampaniya çərçivəsində bir müştərinin qazana biləcəyi bonusun maksimal məbləği 30 bonus təşkil edir.

    Kampaniyadan yararlanmaq üçün qeydiyyatdan keçmək mütləqdir.

    Qeydiyyat üçün: https://www.b-b.az/novcc

    Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən "Kapital Bank"ın əmtəə nişanı olan "Birbank", 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 120 filial, 48 şöbədən və 15 Rəqəmsal Mərkəzdən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. "Birbank"ın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

    Kapital Bank ASC BirBank Birbank Taksit kartı
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:21
    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır
    Region
    16:19
    Foto
    "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Elm və təhsil
    16:19
    MKA: "Azparking" adından fişinq hücumları var
    İKT
    16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Hadisə
    16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Xarici siyasət
    16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
    Region
    16:01
    Foto
    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
    Biznes
    15:57
    Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub
    Futbol
    15:56
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti