İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2026)

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2026
    • 08:52
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    102,35

    0,81

    41,50

    Neft WTI (dollar/barel)

    89,89

    - 0,28

    32,47

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 159,20

    - 9,40

    - 181,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 179,87

    - 341,41

    3 116,58

    S&P 500

    7 801,77

    - 17,16

    956,27

    Nasdaq

    27 538,69

    - 61,20

    4 296,70

    Nikkei

    69 327,25

    - 826,77

    18 987,77

    Dax

    25 104,36

    - 344,83

    613,95

    FTSE 100

    10 458,50

    - 83,19

    527,12

    CAC 40 INDEX

    7 769,21

    - 95,86

    - 380,29

    Shanghai Composite

    3 842,99

    0,00

    -125,85

    Bist 100

    12 122,94

    - 251,32

    861,42

    RTS

    861,70

    7,06

    - 252,43

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1205

    - 0,0026

    - 0,0540

    USD/GBP

    1,3209

    - 0,0039

    - 0,0264

    JPY/USD

    158,1800

    - 0,2300

    1,7300

    RUB/USD

    85,5000

    0,4797

    6,7500

    TRY/USD

    49,2146

    0,0186

    6,2584

    CNY/USD

    6,7039

    - 0,0025

    - 0,2851
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.10.2026)
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