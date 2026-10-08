Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2026)
Maliyyə
- 08 oktyabr, 2026
- 08:52
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
102,35
|
0,81
|
41,50
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
89,89
|
- 0,28
|
32,47
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 159,20
|
- 9,40
|
- 181,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 179,87
|
- 341,41
|
3 116,58
|
S&P 500
|
7 801,77
|
- 17,16
|
956,27
|
Nasdaq
|
27 538,69
|
- 61,20
|
4 296,70
|
Nikkei
|
69 327,25
|
- 826,77
|
18 987,77
|
Dax
|
25 104,36
|
- 344,83
|
613,95
|
FTSE 100
|
10 458,50
|
- 83,19
|
527,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 769,21
|
- 95,86
|
- 380,29
|
Shanghai Composite
|
3 842,99
|
0,00
|
-125,85
|
Bist 100
|
12 122,94
|
- 251,32
|
861,42
|
RTS
|
861,70
|
7,06
|
- 252,43
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1205
|
- 0,0026
|
- 0,0540
|
USD/GBP
|
1,3209
|
- 0,0039
|
- 0,0264
|
JPY/USD
|
158,1800
|
- 0,2300
|
1,7300
|
RUB/USD
|
85,5000
|
0,4797
|
6,7500
|
TRY/USD
|
49,2146
|
0,0186
|
6,2584
|
CNY/USD
|
6,7039
|
- 0,0025
|
- 0,2851
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.10.2026)
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