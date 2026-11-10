İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Azsığorta"nın xalis mənfəəti 63 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 10 noyabr, 2026
    • 11:47
    Azsığortanın xalis mənfəəti 63 %-dən çox azalıb

    "Azsığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 458 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 63,25 % azdır.

    9 ayda "Azsığorta"nın gəlirləri 8,949 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 12 % az), xərcləri 8,376 milyon manat (2,75 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 115 min manat (63 % az) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "Azsığorta"nın aktivləri 29,777 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 3,2 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 8,1 % azalaraq 10,736 milyon manata, balans kapitalı isə 0,2 % azalaraq 19,041 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Azsığorta" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,007 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("AFB Bank" ASC-nin 99,64 %-lik, "Bank of Baku" ASC-nin isə 31,11 %-lik səhmdarı) məxsusdur.

    Azsığorta ASC Maliyyə hesabatı
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:29
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
    Digər ölkələr
    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    16:00
    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti