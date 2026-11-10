"Azsığorta"nın xalis mənfəəti 63 %-dən çox azalıb
- 10 noyabr, 2026
- 11:47
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"Azsığorta" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 458 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 63,25 % azdır.
9 ayda "Azsığorta"nın gəlirləri 8,949 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 12 % az), xərcləri 8,376 milyon manat (2,75 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 115 min manat (63 % az) təşkil edib.
Bu il oktyabrın 1-nə "Azsığorta"nın aktivləri 29,777 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 3,2 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 8,1 % azalaraq 10,736 milyon manata, balans kapitalı isə 0,2 % azalaraq 19,041 milyon manata düşüb.
Xatırladaq ki, "Azsığorta" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,007 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("AFB Bank" ASC-nin 99,64 %-lik, "Bank of Baku" ASC-nin isə 31,11 %-lik səhmdarı) məxsusdur.