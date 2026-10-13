"Azərmaş Group"un dövlət zəmanətli istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb
- 13 oktyabr, 2026
- 11:15
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Oktyabrın 15-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Azərmaş Group" MМС-nin 10 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.
"Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 1 000 manat olan 10 000 ədəd istiqraz rəqabətli hərrac üsulu ilə yerləşdiriləcək, 3 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.
Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
İstiqrazların nominal dəyərinin 60 %-i üzrə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu zəmanət verib.
İstiqrazların aşağıda qeyd olunan şərtlər daxilində geri satın almaq hüququ nəzərdə tutulur:
27-ci ayda -2,5 milyon manat;
30-cu ayda - daha 2,5 milyon manat;
33-cü ayda - daha 2,5 milyon manat;
36-cı ayda - daha 2,5 milyon manat.