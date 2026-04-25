Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
- 25 aprel, 2026
- 11:20
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
kredit portfeli
(milyon manat)
|
Bankın
kredit portfelinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
6 552,972
|
10,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
4 807,670
|
1,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
3 216,821
|
-0,1%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 772,233
|
-1,2%
|
5
|
Bank Respublika
|
1 623,990
|
8,8%
|
6
|
Unibank
|
1 337,094
|
17,8%
|
7
|
Access Bank
|
1 279,684
|
12,8%
|
8
|
Yelo Bank
|
1 053,111
|
12,2%
|
9
|
Rabitabank
|
921,978
|
8,6%
|
10
|
Bank of Baku
|
910,906
|
26,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
793,847
|
0,1%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
756,663
|
34,0%
|
13
|
Turan Bank
|
674,249
|
7,5%
|
14
|
Express Bank
|
533,965
|
9,1%
|
15
|
Premium Bank
|
492,260
|
7,9%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
455,570
|
56,1%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
375,342
|
24,9%
|
18
|
AFB Bank
|
315,121
|
80,6%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
220,607
|
6,6%
|
20
|
Bank Eurasia
|
118,942
|
0,5%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,066
|
71,7%