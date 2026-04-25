İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    kredit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın

    kredit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    6 552,972

    10,0%

    2

    Kapital Bank

    4 807,670

    1,3%

    3

    PASHA Bank

    3 216,821

    -0,1%

    4

    Xalq Bank

    1 772,233

    -1,2%

    5

    Bank Respublika

    1 623,990

    8,8%

    6

    Unibank

    1 337,094

    17,8%

    7

    Access Bank

    1 279,684

    12,8%

    8

    Yelo Bank

    1 053,111

    12,2%

    9

    Rabitabank

    921,978

    8,6%

    10

    Bank of Baku

    910,906

    26,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    793,847

    0,1%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    756,663

    34,0%

    13

    Turan Bank

    674,249

    7,5%

    14

    Express Bank

    533,965

    9,1%

    15

    Premium Bank

    492,260

    7,9%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    455,570

    56,1%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    375,342

    24,9%

    18

    AFB Bank

    315,121

    80,6%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    220,607

    6,6%

    20

    Bank Eurasia

    118,942

    0,5%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    2,066

    71,7%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Kredit portfeli
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.04.2026)

