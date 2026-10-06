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    Azərbaycanda sentyabrda 179,5 min nəfər yaşa görə aylıq sosial müavinət alıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:13
    Azərbaycanda sentyabrda 179,5 min nəfər yaşa görə aylıq sosial müavinət alıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 179 525 nəfər olub

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onların 40,4 %-ni kişilər, 59,6 %-ni isə qadınlar təşkil edib.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Pensiya ödənişləri Sosial müavinat
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    44 - Tezliklə

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