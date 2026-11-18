Azərbaycanda gələn il üçün sanatoriya-kurort yollayışlarının sayı açıqlanıb
Maliyyə
- 18 noyabr, 2026
- 16:51
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təqdim etdiyi məlumata əsasən, 2027-ci ildə tam dəyəri 20,5 milyon manat olan 20 000 ədəd sanatoriya-kurort yollayışı verilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.
Sənədə əsasən, bunlar, 2026-cı ilin gözlənilən göstəricisi ilə müqayisədə 7,3 % azdır.
O cümlədən, gələn il tam dəyəri 18,4 milyon manat olan, amma haqqı qismən (15 % olmaqla) ödənilən 18 000 yollayış verilməsi planlaşdırılır. Bunlar isə bu ilin gözlənilən göstəricisinə nisbətən 7,3 % azdır.
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