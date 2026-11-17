Azərbaycanda birdəfəlik sosial müavinətlərin ödənişi yekunlaşdırılıb
Maliyyə
- 17 noyabr, 2026
- 14:47
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Azərbaycanda birdəfəlik sosial müavinətlərin ödənişi başa çatdırılıb.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, DSMF bu gün respublika üzrə dəfn üçün birdəfəlik müavinət, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət, cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətləri ödəyərək yekunlaşdırıb.
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