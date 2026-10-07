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    Azərbaycanda 9 ayda vergi daxilolmaları 14 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:09
    Azərbaycanda 9 ayda vergi daxilolmaları 14 milyard manata yaxın olub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xəttilə dövlət büdcəsinə 13 milyard 630,4 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,4 %, proqnozdan isə 7,2 % çoxdur.

    9 aylıq vergi daxilolmalarının 10 milyard 332,6 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 12,6 %, proqnozdan isə 2,9 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 16,91 milyard manat vəsait köçürməlidir.

    Vergi daxilolmaları Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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    44 - Tezliklə

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