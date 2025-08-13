Haqqımızda

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

Maliyyə
13 avqust 2025 10:32
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) 2024-cü ilin mənfəət bəyannaməsi üzrə audit yoxlaması üçün açıq tender elan edib.

“Report” xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 12 manatdır.

İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 3-ü, saat 14:00-a qədər AZSTAND-ın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn ünvanına təqdim edə bilərlər.

Təkliflərə sentyabrın 3-də, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3 min manat ödənilib.

