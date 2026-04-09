Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir
Maliyyə
- 09 aprel, 2026
- 11:39
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) 2025-ci ilin mənfəət bəyannaməsi üzrə audit yoxlaması üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 21-i, saat 18:00-a qədər AZSTAND-ın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 21-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Hesabat" MMC olub. Şirkətə 1,2 min manat ödənilib.
