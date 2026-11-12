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    Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxır

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:28
    Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxır

    "BQ" ASC "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 1,36 milyon manat dəyərində istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 13 600 ədəd faizli, adlı, təminatsız, sənədsiz istiqrazdan gedir.

    Qiymətli kağızlar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 7 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitent tədavül müddətində qiymətli kağızları qarşılıqlı razılıq əsasında geri satın alına bilər.

    Xatırladaq ki, "BQ"nin səhmdarı 100 % Fərman Quliyevdir. O, həm də atası Eldar Quliyevlə birlikdə "Para" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarıdır.

    BQ ASC Bakı Fond Birjası (BFB) İstiqraz emissiyası
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