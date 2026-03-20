İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 20 mart, 2026
    • 17:17
    Azərbaycan Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfəyə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Böyük Britaniya iqtisadiyyatına 212 milyon 264 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 91 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Böyük Britaniya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 6,3 %-dən 8,4 %-ə qalxıb.

    İl ərzində Böyük Britaniya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 1 milyard 735 milyon 762 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 0,7 % azdır.

    Hesabat dövründə Böyük Britaniyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 24,3 %-dən 26,3 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Birbaşa investisiya qoyuluşu Böyük Britaniya

