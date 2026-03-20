Azərbaycan Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfəyə yaxın artırıb
- 20 mart, 2026
- 17:17
2025-ci ildə Azərbaycan Böyük Britaniya iqtisadiyyatına 212 milyon 264 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 91 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın Böyük Britaniya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 6,3 %-dən 8,4 %-ə qalxıb.
İl ərzində Böyük Britaniya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 1 milyard 735 milyon 762 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 0,7 % azdır.
Hesabat dövründə Böyük Britaniyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 24,3 %-dən 26,3 %-ə qalxıb.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.