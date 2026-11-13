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    AMB 9 ayda yerli bankların daimi imkan alətlərinə tələbini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:24
    AMB 9 ayda yerli bankların daimi imkan alətlərinə tələbini açıqlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında yerli banklar daimi imkan alətləri üzrə əsasən Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sterilizasiya yönümlü alətlərindən istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, 9 ayda 1 gecəlik depozit daimi imkan alətindən istifadə bütün iş günlərində müşahidə edildiyi halda, 1 gecəlik əks-repo daimi imkan alətinə müraciət iş günlərinin yalnız 2 %-də qeydə alınıb.

    Hesabat dövründə AMB izafi likvidliyi effektiv idarə etmək, avtonom amillərin monetar şəraitə təsirini neytrallaşdırmaq və AZIR indeksinin uçot dərəcəsinə yaxın trayektoriyada formalaşmasını dəstəkləmək məqsədilə, 7 günlük depozit əməliyyatlarından aktiv şəkildə istifadə edib, 62 depozit hərracı keçirib. Bu hərraclar üzrə orta əməliyyat məbləği 2 milyard 42 milyon manat təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul Siyasəti İcmalı Depozit hərracları Daimi imkan aləti
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