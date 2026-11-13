AMB 9 ayda yerli bankların daimi imkan alətlərinə tələbini açıqlayıb
- 13 noyabr, 2026
- 17:24
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında yerli banklar daimi imkan alətləri üzrə əsasən Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sterilizasiya yönümlü alətlərindən istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, 9 ayda 1 gecəlik depozit daimi imkan alətindən istifadə bütün iş günlərində müşahidə edildiyi halda, 1 gecəlik əks-repo daimi imkan alətinə müraciət iş günlərinin yalnız 2 %-də qeydə alınıb.
Hesabat dövründə AMB izafi likvidliyi effektiv idarə etmək, avtonom amillərin monetar şəraitə təsirini neytrallaşdırmaq və AZIR indeksinin uçot dərəcəsinə yaxın trayektoriyada formalaşmasını dəstəkləmək məqsədilə, 7 günlük depozit əməliyyatlarından aktiv şəkildə istifadə edib, 62 depozit hərracı keçirib. Bu hərraclar üzrə orta əməliyyat məbləği 2 milyard 42 milyon manat təşkil edib.