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    ADB rəsmisi: "Azərbaycanın ekstremal hava şəraitinə qarşı davamlılığı artıracağıq"

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:58
    ADB rəsmisi: Azərbaycanın ekstremal hava şəraitinə qarşı davamlılığı artıracağıq

    Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Azərbaycanda su infrastrukturuna investisiyaları sistemin etibarlılığını gücləndirərək ekstremal və gözlənilməz hava şəraitinə qarşı davamlılığı artıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Sunniya Durrani-Camal bu gün Bakıda keçirilən 9-cu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) Dialoqunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ADB-nin özəl sektor əməliyyatları Azərbaycanda günəş enerjisi layihələrinin ilk dalğasının dəstəklənməsində əsas və öncül rol oynayıb: "Buraya 2022-ci ildə hazırda fəaliyyət göstərən Ələt, Biləsuvar və Bankə günəş enerji layihələri daxildir. Layihələrin maliyyələşdirilməsinə əlavə olaraq, ADB həmçinin icranı gücləndirmək üçün mühüm texniki dəstək göstərir. Məsələn, "NDC Advance" Proqramı çərçivəsində ADB hökumətə Paris Sazişinin Gücləndirilmiş Şəffaflıq Çərçivəsi (ETF) üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdə, xüsusilə ilk ikiillik şəffaflıq hesabatının hazırlanmasında və üçüncü NDC-lərin işlənib hazırlanmasına məlumat verməkdə dəstək olub".

    S. Camal bildirib ki, bundan əlavə tətbiq üçün planlaşdırılan dəstək "Qərbi Abşeron" yatağında metan azaltma investisiyalarını müəyyən etmək və prioritetləşdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və onun törəmə müəssisələri ilə işləməyi əhatə edir: "Bizim dəstəyimiz aşağıkarbonlu həllərin təqdim edilməsi və iqtisadi və sosial inkişafın dəstəklənməsi potensialını nümayiş etdirir. ADB-nin 2025-2029-cu illər üçün ən son ölkə tərəfdaşlıq strategiyası çərçivəsində müasir, enerji səmərəli və təhlükəsiz dəmir yolu şəbəkəsinin inkişafı vasitəsilə yaşıl iqtisadi diversifikasiyanı irəlilədir və aşağıkarbonlu əlaqəliliyi təşviq edilir. Paralel olaraq, "Bakı Metropoliteni" sisteminin genişləndirilməsi və rəqəmsallaşdırılması şəhər mobilliyini yaxşılaşdıracaq və aşağıkarbonlu nəqliyyat həllərini təşviq edəcək".

    Bank rəsmisi vurğulayıb ki, nəqliyyatdan kənarda, ADB Mərkəzi Asiya və Xəzər dənizi yaşıl enerji dəhlizi vasitəsilə regional yaşıl enerji əlaqəliliyi üzərində işə rəhbərlik etməkdən çox həyəcanlıdır: "Bu, transsərhəd ötürmə və bərpa olunan enerjinin inteqrasiyasını asanlaşdırır. Eyni zamanda bu "yaşıl enerji" investisiyasının faydalarının sərhədləri keçməsinə imkan verir".

    Sunniya Durrani-Camal Asiya İnkişaf Bankı (ADB) BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
    44 filmi
    44 filmi

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