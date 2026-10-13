İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    ABB-nin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Risk Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:42
    ABB-nin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Risk Forumu keçiriləcək

    16 oktyabr 2026-cı ildə Bakıda Beynəlxalq Risk Forumu keçiriləcək.

    Forumun təşkilatçısı ABB-dir. "Mastercard" şirkəti də tədbirə tərəfdaşlıq dəstəyi göstərir.

    Forum maliyyə sektorunun rəhbər menecerlərini, tənzimləyici qurumların nümayəndələrini, risklərin idarə edilməsi sahəsində yerli mütəxəssisləri, beynəlxalq ekspertləri bir araya gətirəcək.

    Belə bir tədbirin təşkilində məqsəd qlobal risk mühitində baş verən dəyişikliklərə dair bilik və təcrübə mübadiləsinə şərait yaratmaqdır. Beynəlxalq Risk Forumu geosiyasi və makroiqtisadi çağırışlar, tənzimləyici dəyişikliklər, kibertəhlükəsizlik, əməliyyat dayanıqlılığı və s. bu kimi aktual məsələlər ətrafında peşəkar müzakirələr üçün platforma rolunu oynayacaq.

    Forumda qlobal qeyri-müəyyənliklər və sürətlə dəyişən iqtisadi şəraitdə risklərin effektiv idarə olunması, dayanıqlılığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə ediləcək. Həmçinin süni intellektin yaratdığı imkanlar və risklər, kibercinayətkarlıq və maliyyə dələduzluğu ilə mübarizə sahəsində yeni yanaşmalar, rəqəmsal aktivlərin və investisiya risklərinin idarə edilməsi məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Bankçılıqda risklərin idarə edilməsi funksiyasının gələcək perspektivlərinə, innovativ texnologiyaların təhlükəsiz tətbiqi məsələlərinə, strateji qərarvermə və yeni yaranan risklərə çevik reaksiya mexanizmlərinə də diqqət yönələcək.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, rəsmi internet səhifəsindən, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən və rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.

    ABB Bank Mastercard şirkəti
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti