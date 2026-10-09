AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2026
- 20:50
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Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur.
"Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, 7 mindən artıq sakinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini əhatə edən Sərhədabad–Əliabad–Zəhmətabad–Soltankənd avtomobil yolunda tikinti işləri davam edir. Yolun 2,3 km hissədə asfalt-beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə torpaq işləri və yol əsasının tikintisi aparılır.
Həmçinin 9 nöqtədə suötürücü borular quraşdırılır.
Layihənin tamamlanması ilə sakinlərin gediş-gəlişi rahatlaşacaq, nəqliyyat əlaqələri və hərəkət təhlükəsizliyi yaxşılaşacaq.
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