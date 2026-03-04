8 Mart ərəfəsində xanım sahibkarlara mikrokredit illik cəmi 8%-dən!
- 04 mart, 2026
- 12:34
Azərbaycanda qadın sahibkarlığı hər keçən gün daha da böyüyür. Artıq 338 mindən çox xanım öz uğur hekayəsini yazır və biznesini genişləndirir. "Yelo Bank" ASC bu müsbət tendensiyanı dəstəkləmək və xanım sahibkarların maliyyə imkanlarını daha da artırmaq üçün özəl şərtlərlə mikrokredit məhsulunu təqdim edir:
· İllik faiz dərəcəsi: Cəmi 8 %-dən başlayaraq
· Məbləğ: 100 000 manata qədər
· Güzəşt müddəti: 12 ayadək
· Müddət: 48 aya qədər
Öz biznes hekayəsini daha böyük uğurlarla davam etdirmək istəyən xanımlar onlayn müraciət edərək və ya ən yaxın "Yelo" filialına yaxınlaşaraq mikrokreditdən yararlana bilərlər. Müraciət üçün: https://ylb.az/qdshb.
Bankdan biznes krediti əldə etmək istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!