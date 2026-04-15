"Xilasedici"nin baş məşqçisi Cəlil Cəlilov: "Finalda şansları 50-nin 50-yə qiymətləndirirəm"
- 15 aprel, 2026
- 15:57
"Xilasedici"nin kişi voleybolçulardan ibarət komandasının Azərbaycan Yüksək Liqasının final matçında şansları 50-nin 50-yədir.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Cəlil Cəlilov deyib.
"Komandamız yaxşı vəziyyətdədir. Fiziki hazırlıq qaydasındadır. "Murov Az Terminal" ötən il finalda oynamışdı. Bu dəfə gücləri çatmadı. Finala hazırlıq prosesi ağır qrafiklə davam edir. Aprelin 14-də yarımfinalda oynamışıq, 18-də isə final olacaq. Bərpa üçün vaxtımız az olsa da, məşqləri davam etdiririk. Səkkiz aylıq mövsümün taleyi bir oyundan asılıdır. Çox çətin matç olacaq, lakin biz buna tam hazırıq", - deyə təcrübəli mütəxəssis bildirib.
O, həlledici görüşdə qarşılaşacaqları "Ordu" komandası barədə danışıb:
"Rəqibi tanıyırıq, bu mövsüm onlarla 4 dəfə qarşılaşmışıq. Üçündə qələbə qazanmışıq, birində isə bəzi problemlərə görə texniki məğlubiyyət almışıq. Çox ciddi rəqibdir, heyətində əcnəbi oyunçular var. Şansları 50-nin 50-yə qiymətləndirirəm".
Cəlil Cəlilov heyətdə itkilər olduğunu deyib:
"İki zədəli oyunçumuz var. Beninli Dauda Yakuba və milli üzvü, toppaylayıcı Roman Qulskin finalda bizə kömək edə bilməyəcəklər. Roman son oyunda zədələnib və ayağında ciddi problem var. Onları əvəzləyəcək voleybolçularımız olsa da, əsas oyunçuların yoxluğu işimizi çətinləşdirəcək".
Qeyd edək ki, "Xilasedici" yarımfinalın hər iki matçında "Murov Az Terminal"ı 3:0 hesabı ilə yenərək finala vəsiqə qazanıb. Komanda aprelin 18-də baş tutacaq həlledici görüşdə "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.