İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Xilasedici" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib

    Komanda
    • 12 noyabr, 2026
    • 02:29
    Xilasedici CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası CEV Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Portuqaliyada yerli "Sportinq" klubunun qonağı olub və 3:2 hesablı qələbəyə sevinib.

    Komandalar arasında Bakıda keçirilmiş ilk matçda rəqib eyni hesabla qələbə qazandığından qarşılaşmanın taleyi qızıl setdə həll olunub.

    Burada üstün çıxış edən (15:13) "Xilasedici" III təsnifat mərhələsinə yüksəlib.

    Xilasedici VK CEV Çempionlar Liqası Təsnifat mərhələsi
    44 filmi
    44 filmi

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