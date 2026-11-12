"Xilasedici" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib
Komanda
- 12 noyabr, 2026
- 02:29
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Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası CEV Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Portuqaliyada yerli "Sportinq" klubunun qonağı olub və 3:2 hesablı qələbəyə sevinib.
Komandalar arasında Bakıda keçirilmiş ilk matçda rəqib eyni hesabla qələbə qazandığından qarşılaşmanın taleyi qızıl setdə həll olunub.
Burada üstün çıxış edən (15:13) "Xilasedici" III təsnifat mərhələsinə yüksəlib.
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