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    "Turan" voleybol komandası Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Komanda
    • 10 noyabr, 2026
    • 19:35
    Turan voleybol komandası Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət "Turan" klubu CEV Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi III təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmasında Bolqarıstanın "Maritsa" kollektivini qəbul edib.

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksindəki qarşılaşma "Turan"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:0.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında keçirilən ilk oyunda "Turan" səfərdə rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Beləliklə, Azərbaycan təmsilçisi CEV Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Turan VK CEV Çempionlar Liqası
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