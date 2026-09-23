"Sumqayıt" Elşad Şirzadovu heyətinə qatıb
Komanda
- 23 sentyabr, 2026
- 13:53
"Sumqayıt" heyətinə yeni basketbolçu cəlb edib.
Bu barədə "Report"a "gənclik şəhəri" təmsilçisindən məlumat verilib.
Komanda müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Elşad Şirzadovla 1 illik müqavilə imzalayıb.
Şirzadov ötən mövsümü "Ordu"nun heyətində keçirib. 27 yaşlı basketbolçu daha əvvəl NTD və "Gəncə" klublarında da oynayıb.
O, Azərbaycanın U-18, U-20 və əsas millisinin uğurları üçün də çalışıb.
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