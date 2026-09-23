İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sumqayıt" Elşad Şirzadovu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2026
    • 13:53
    Sumqayıt Elşad Şirzadovu heyətinə qatıb

    "Sumqayıt" heyətinə yeni basketbolçu cəlb edib.

    Bu barədə "Report"a "gənclik şəhəri" təmsilçisindən məlumat verilib.

    Komanda müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Elşad Şirzadovla 1 illik müqavilə imzalayıb.

    Şirzadov ötən mövsümü "Ordu"nun heyətində keçirib. 27 yaşlı basketbolçu daha əvvəl NTD və "Gəncə" klublarında da oynayıb.

    O, Azərbaycanın U-18, U-20 və əsas millisinin uğurları üçün də çalışıb.

    Elşad Şirzadov Sumqayıt BK Ordu BK NTD BK Gəncə BK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:34

    Türkiyə və İran rəsmiləri ikitərəfli əlaqələri, regional prosesləri müzakirə edib

    Region
    01:14

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Orta Dəhlizin davamlı modernləşdirilməsi üçün etibarlı mərkəzdir

    Xarici siyasət
    01:05

    İran ABŞ-yə Hörmüz boğazı ilə bağlı yeddi günlük plan göndərib

    Region
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə millisi Fransa yığmasına uduzub

    Futbol
    00:35

    Azərbaycan və Seneqal arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:30

    Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:08

    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    23:58

    ABŞ Yaxın Şərqdə qırıcı təyyarələrinin rotasiyasına davam etdirir

    Digər ölkələr
    23:36

    Malidə daşqınlar səbəbindən 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti