"Sumqayıt" Elçin Salmanzadəni heyətinə qatıb
Komanda
- 24 sentyabr, 2026
- 16:04
"Sumqayıt" heyətinə daha bir basketbolçu cəlb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "gənclik şəhəri" təmsilçisi məlumat yayıb.
Elçin Salmanzadə ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 31 yaşlı oyunçu "Sumqayıt"a qədər "Xırdalan", "Abşeron Lions" və "Ordu" komandalarının formalarını geyinib.
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