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    "Sumqayıt" basketbol klubu heyətini Rüstəm Əliyevlə gücləndirib

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:08
    Sumqayıt basketbol klubu heyətini Rüstəm Əliyevlə gücləndirib

    "Sumqayıt" basketbol klubu heyətini Rüstəm Əliyevlə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib.

    196 sm boya malik basketbolçu ilə 2026/2027 mövsümünü əhatə edəcək müqavilə imzalanıb.

    Daha öncə "Sabah"la iki il ardıcıl çempionluq sevinci yaşayan Rüstəm Əliyev "Ordu" və "LANDAU Lions" klubunda da çıxış edib.

    O, həmçinin U-18 və əsas millinin heyətində də meydana çıxıb.

    Rüstəm Əliyev Sumqayıt BK Ordu BK Sabah BK
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