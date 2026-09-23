"Sumqayıt" basketbol klubu heyətini Rüstəm Əliyevlə gücləndirib
Komanda
- 23 sentyabr, 2026
- 16:08
"Sumqayıt" basketbol klubu heyətini Rüstəm Əliyevlə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib.
196 sm boya malik basketbolçu ilə 2026/2027 mövsümünü əhatə edəcək müqavilə imzalanıb.
Daha öncə "Sabah"la iki il ardıcıl çempionluq sevinci yaşayan Rüstəm Əliyev "Ordu" və "LANDAU Lions" klubunda da çıxış edib.
O, həmçinin U-18 və əsas millinin heyətində də meydana çıxıb.
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