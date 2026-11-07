"Sabah" basketbol klubu oyunçusu Mayk Ertel ilə vidalaşıb
Komanda
- 07 noyabr, 2026
- 12:04
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"Sabah" basketbol klubu oyunçusu Mayk Ertel ilə vidalaşıb.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
27 yaşlı oyunçunun müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.
Qeyd edək ki, Mayk Ertel 2026-cı ildən "Sabah"da çıxış edirdi.
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